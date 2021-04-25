Trust Group отзывы
Блин, ну эти ребята просто нарисуют тебе любую справку, ваще подделают что угодно, а потом скажут плати 3 тысячи евро. Конечно же разные проверяющие органы потом всё проверяют и им не пофиг на то, что там на бумажке написано, они тебе сразу "нет" скажут, никаких справок поддельных не признают. Читать весь отзыв
Омск ★
Business Booster отзывы
Вот разоблачение этого секстанта и афериста - Александр Высоцкий! Будьте внимательны и осторожны он затягивает людей в Саентологию! Эта организация запрещена на территории РФ, так как они обманули очень много людей, оставили их без денег, домов, семей. Читать весь отзыв
Омск ★
Елена Чурикова отзывы
Не знаю, я спросила у Елены пускай покажет ее успешные бизнесы которые приносят ей деньги, какие товары или бренды она запустила? И тогда я пойду к ней на обучение. Читать весь отзыв
Санкт-Петербург ★
Центр репатриации «Шалом» отзывы
Вы с ума сошли? Какой Израиль? Там же война! Я туда и за доплату не поеду, мне моя жизнь дороже чем ехать непойми куда, и потом все мужчины и женщины обязательно должны идти воевать в сектор газа, после получения документов. Читать весь отзыв
EU Immigration Service отзывы
Некоторые комментаторы пишут, как будто были в какой-то другой EU Immigration Service.
Я напишу о той, в которой была я.
Первая консультация была по телефону, Все последующие по телефону и в вацапе. Читать весь отзыв
Данила Сусак отзывы
Перевела деньги,но оплаченную программу так и не получила,забрали таким образом четверть месячного бюджета,бонусы которые " подарили исчезли и обещанной обратной связи также нет. Читать весь отзыв
Москва ★
Ирина Чайка отзывы
Народ! Огромное спасибо за отзывы, хоть будем знать куда ходить нельзя!
Сама пошла на пятидневный бесплатный вебинар Ирины, и вот сегодня четвертый день и сплошная агитация и реклама про ее курсы, не выдержала отписалась, жаль потраченного времени, а уж портить такие деньги на кого то? Читать весь отзыв
Симферополь ★
Академия XWAY отзывы
Эй, ало, какого хрена мне звоните со спамом?! Откуда вы вообще мой номер взяли, а? Я вам разрешения не давал! Хватит доставать, придурки! У меня от вас уже телефон горит. Читать весь отзыв
Брест ★
София Вюрстлин отзывы
Великолепный мастер и учитель!
Благодаря ей моя жизнь очень круто изменилась. И главное, ушли большие проблемы с детьми.
София научила меня и помогла избавиться от всего плохого в моей жизни. Читать весь отзыв
Like Центр отзывы
Все мошенника Аяза посадили в тюрьму! https://youtu.be/dB1aHq7S960
Больше он не будет обманывать бедных людей которые ему доверяли и наживаться на них, вешая многомилионные кредиты на людей за обучение которое не стоит и 1-го рубля! Читать весь отзыв
Олег Куява отзывы
Купила курс не подумав. Вскоре уже поняла что Олег не обладает какими-то выдающими знаниями, которые могут помочь, решила отказаться от курса и написала об этом с просьбой вернуть деньги. Читать весь отзыв
Санкт-Петербург ★
BETALIFE отзывы
Врачиха из данного центра Betalife просто заявила мне, что у меня нет рассеянного склероза, хотя я им болею с детства! Даже мою медкарту не посмотрела, просто отмахнулась и сказала, мол, идите отсюда. Читать весь отзыв
СПБ ★
WBPROD отзывы
Я ващето сначала не понел шо это за сервис такой ВБпрод, ну а потом решил попробовать кароч, мало ли. Скачал приложуху, заригестрился, ну и начал ковыреть. Читать весь отзыв
я человек мужчина и хочу сказать што валерия лукьянова она женщина и занимается пропагандой наркотиков в интернете. она говорит людям што наркотики это хорошо и дают силы. Читать весь отзыв
Братаны, я тоже думал записаться в этот "клуб инвесторов" к Скрипченко, но как посмотрел их сайт и видосы - сразу понял, что это полное фуфло! Читать весь отзыв
Блин, ну эти ребята просто нарисуют тебе любую справку, ваще подделают что угодно, а потом скажут плати 3 тысячи евро. Конечно же разные проверяющие органы потом всё проверяют и им не пофиг на то, что там на бумажке написано, они тебе сразу "нет" скажут, никаких справок поддельных не признают. Читать весь отзыв
Вот разоблачение этого секстанта и афериста - Александр Высоцкий! Будьте внимательны и осторожны он затягивает людей в Саентологию! Эта организация запрещена на территории РФ, так как они обманули очень много людей, оставили их без денег, домов, семей. Читать весь отзыв
Не знаю, я спросила у Елены пускай покажет ее успешные бизнесы которые приносят ей деньги, какие товары или бренды она запустила? И тогда я пойду к ней на обучение. Читать весь отзыв
Вы с ума сошли? Какой Израиль? Там же война! Я туда и за доплату не поеду, мне моя жизнь дороже чем ехать непойми куда, и потом все мужчины и женщины обязательно должны идти воевать в сектор газа, после получения документов. Читать весь отзыв
мне норм Читать весь отзыв
Некоторые комментаторы пишут, как будто были в какой-то другой EU Immigration Service. Я напишу о той, в которой была я. Первая консультация была по телефону, Все последующие по телефону и в вацапе. Читать весь отзыв
Хамы тупые Читать весь отзыв
Перевела деньги,но оплаченную программу так и не получила,забрали таким образом четверть месячного бюджета,бонусы которые " подарили исчезли и обещанной обратной связи также нет. Читать весь отзыв
Народ! Огромное спасибо за отзывы, хоть будем знать куда ходить нельзя! Сама пошла на пятидневный бесплатный вебинар Ирины, и вот сегодня четвертый день и сплошная агитация и реклама про ее курсы, не выдержала отписалась, жаль потраченного времени, а уж портить такие деньги на кого то? Читать весь отзыв
Эй, ало, какого хрена мне звоните со спамом?! Откуда вы вообще мой номер взяли, а? Я вам разрешения не давал! Хватит доставать, придурки! У меня от вас уже телефон горит. Читать весь отзыв
Великолепный мастер и учитель! Благодаря ей моя жизнь очень круто изменилась. И главное, ушли большие проблемы с детьми. София научила меня и помогла избавиться от всего плохого в моей жизни. Читать весь отзыв
Вот и я посмотрела состав курса, просто куча воды и «своих историй». Зачем они нужны?? Есть кто нибудь, кому удалось получить возврат стоимости курса? Читать весь отзыв
Чуть не повелась на мошенников из International Business, но насторожило то, что по адресу указанному на их сайте, о существовании данной компании никто не знал! Читать весь отзыв
Все мошенника Аяза посадили в тюрьму! https://youtu.be/dB1aHq7S960 Больше он не будет обманывать бедных людей которые ему доверяли и наживаться на них, вешая многомилионные кредиты на людей за обучение которое не стоит и 1-го рубля! Читать весь отзыв
Неделя на яхте умчалась словно в мгновение, но самое прекрасное мгновение в моей жизни. Вспоминаю поездку с «Капитан Трипс» и словно снова переживаю эмоции. Читать весь отзыв
Купила курс не подумав. Вскоре уже поняла что Олег не обладает какими-то выдающими знаниями, которые могут помочь, решила отказаться от курса и написала об этом с просьбой вернуть деньги. Читать весь отзыв
Врачиха из данного центра Betalife просто заявила мне, что у меня нет рассеянного склероза, хотя я им болею с детства! Даже мою медкарту не посмотрела, просто отмахнулась и сказала, мол, идите отсюда. Читать весь отзыв
Я ващето сначала не понел шо это за сервис такой ВБпрод, ну а потом решил попробовать кароч, мало ли. Скачал приложуху, заригестрился, ну и начал ковыреть. Читать весь отзыв